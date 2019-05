Spotify, Polydor e Clementino rimettono a nuovo il campo di basket di Piazza Medaglie d’Oro.

Spotify, la label Polydor (Universal) e il rapper campano Clementino, sotto il coordinamento del Tavolo interassessoriale per la Creatività Urbana del Comune di Napoli e con il supporto della Fondazione Silvia Ruotolo, si uniscono per un regalo speciale alla città: in soli sei giorni il campo da basket di Piazza Medaglie d’Oro è stato completamente rinnovato grazie al lavoro di Truly I Urban Artists, crew di giovani street artists italiani (Emiliano “Ninja1”, Emanuele “Rems182”, Mauro “Mauro149” e Gabriele “Ride”), che hanno completamente rinnovato e reinterpretato l’estetica dello spazio con colori e forme moderne e d’impatto che lo rendono unico nel suo genere.

La riprogettazione del campetto da basket di Piazza Medaglie d’Oro a Napoli è infatti una vera e propria opera di street art, realizzata con la tecnica dell’anamorfismo, grazie alla quale l’immagine realizzata su un piano viene percepita come tridimensionale, e “con colori campionati direttamente dalla copertina dell’album “Tarantelle” che si fondono in geometrie che richiamano un enorme orologio e il passare fluido del tempo.

L’ispirazione per l’artwork di questo campetto è arrivata dall’ album di Clementino . È un album che parla di rinascita, in una continua tensione umana ed artistica tra quello che è stato e quello che sarà, tra passato e futuro.

“Sono proprio queste le parole che abbiamo inserito in dialetto napoletano nella nostra opera: ‘O PASSATO e ‘O FUTURO. Ci sembrava appropriato omaggiare Napoli, la città che ha ospitato il nostro lavoro e che da sempre ispira l’immaginario musicale di Clementino” spiega la crew di Truly I Urban Artists.

Dopo un momento di pausa durato due anni, il rapper campano è infatti tornato lo scorso 3 maggio 2019 con il suo sesto album da solista, “Tarantelle” nel quale l’artista racconta la propria rinascita dai problemi passati (‘O passato) e guarda sorridente al presente con maggior fiducia nel futuro (‘O futuro).

“Napoli è una città che da sempre mi ha dato tanto amore e mi sono sentito di ricambiare tutto questo supporto con un regalo pensato per i più giovani che permettesse al quartiere di riaccendere i propri colori. Ho scelto un campo da basket perchè da sempre simbolo della cultura Hip Hop”, dichiara Clementino.

Con il progetto realizzato in collaborazione con Clementino e Polydor, Spotify – il più grande servizio di abbonamento a contenuti audio in streaming a livello globale – si impegna a restituire alla città uno spazio vitale e di incontro, rafforzando la sua identità locale e culturale ma allo stesso tempo rinnovandola.

E’ già possibile per tutti accedere al campetto di Piazza Medaglie D’Oro e ammirare il restyling artistico realizzato dalla crew Truly I Urban Artists nota, tra l’altro, per aver realizzato, sempre per Spotify, il tributo a David Bowie nella metropolitana di New York nel 2018.