Stefano De Martino al fianco dell’UNICEF nella campagna contro il COVID-19.

Il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo dà il benvenuto a Stefano De Martino nella famiglia dell’UNICEF Italia, che si impegnerà in un percorso a sostegno dei bambini più vulnerabili del mondo a cominciare da quelli colpiti dall’emergenza COVID-19.

“Ho incontrato Stefano De Martino prima che scoppiasse l’epidemia di Coronavirus nel nostro paese e ho avuto modo di apprezzare la sua grande umanità e generosità,” ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Stefano è un professionista e un padre molto sensibile ai bisogni dei più piccoli, che ha deciso di impegnarsi al fianco dell’UNICEF. Come primo passo Stefano sarà uno dei testimonial della campagna UNICEF di lotta al COVID-19. Grazie al suo supporto potremo aiutare tanti bambini che nel mondo si trovano in situazioni di grave difficoltà e dare loro il sostegno di cui hanno bisogno.”

Stefano De Martino è un ballerino e presentatore TV. Nato a Napoli il 3 ottobre 1989, partecipa nel 2009 alla nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” su Canale 5, programma in cui torna nel 2010 in qualità di ballerino professionista. Nel 2011, interpreta il ruolo di Enea accanto a Rossella Brescia, nel balletto “Cassandra” di Luciano Cannito. Nel 2015 De Martino diventa conduttore del daytime di “Amici di Maria De Filippi” e nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequenos gigantes, programma andato in onda su Canale 5 del 2016. Nel 2018 è l’inviato del reality show di Canale 5 “L’isola dei famosi”. Dal 2019 conduce su RAI 2 i programmi “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”.