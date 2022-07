Tangenziale, ad Massa: non è ancora il momento per l’abolizione del pedaggio.

“Non siamo ancora maturi per l’eliminazione del pedaggio ma proprio in questi giorni stiamo discutendo con il Ministero del nuovo piano finanziario della società e non sono previsti incrementi tariffari per i prossimi anni”.

Lo ha detto Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale, a margine della presentazione del programma di investimento per l’ammodernamento della rete viaria.

“Un’infrastruttura come la Tangenziale di Napoli – ha aggiunto – ha bisogno di investimenti e di lavori intensi e di un’importante assistenza all’utenza. In futuro può essere che si trovino meccanismi tali per poter finanziare questo tipo di infrastruttura, ma oggi togliere il pedaggio a una struttura come la Tangenziale significherebbe farla deteriorare così come molte altre viabilità del circondario”. L’ad ha inoltre sottolineato che “sono diversi anni che Tangenziale non incrementa il pedaggio, nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto superare con il covid”. (ANSA).