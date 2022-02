Vandalizzata statua di Totò a Casalnuovo, video virale.

“Ci hanno segnalato che alcuni ragazzi hanno vandalizzato la statua del grande Totó a Casalnuovo di Napoli, postando il filmato sui social. Gli incivili si sono arrampicati sulla struttura, rischiando di danneggiarla, e gli hanno messo una mascherina. Il tutto fra insulti come ‘sporco’, o ancora ‘uomo di m…’ e fra le risate. Abbiamo ovviamente provveduto a segnalare il filmato alle autorità”.

Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Rosario Visione, componente dell’esecutivo regionale di Europa Verde.

“Questo è un atto vergognoso, un’offesa ad una figura simbolo per tutta la nostra comunità – aggiungono – È ora di finirla con il giustificare certe azioni, riducendole a semplici bravate, così facendo non metteremo mai un freno. Vogliamo interventi severi contro questi vandali che possano essere da esempio anche per tutti gli altri”. (ANSA).