Accordo Letta-Calenda, plauso di Sommese (Azione).

Esprimo grande soddisfazione per l’accordo sottoscritto oggi da nostro Segretario nazionale Carlo Calenda con il PD. Con questa intesa si riapre la partita elettorale a livello nazionale e soprattutto in Campania. Quella di un’alleanza capace di battere la destra sovranista è la linea che ho sostenuto sin dall’inizio come segretario regionale di Azione in Campania.

Così in una nota il segretario regionale di Azione in Campania

Nelle prossime ore incontreremo gli organismi regionali e provinciali e le importanti personalità che hanno aderito al progetto di Azione per condividere il percorso che ci porterà ad esprimere la proposta politica più seria e competitiva