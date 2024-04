Bagnoli, vertice a Palazzo Chigi con Fitto, Manfredi e De Laurentiis

Mercoledì mattina, nella sede del Ministero per il Sud a Roma, si è svolta una riunione a cui hanno partecipato il Ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto, l’Amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, il Sindaco di Napoli in qualità di Commissario governativo di Bagnoli Gaetano Manfredi e il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis.

“All’esito del tavolo – si legge in una nota – si è convenuto sulla necessità di effettuare delle verifiche tecniche sulla realizzazione di opere all’interno del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e allo stesso tempo di verificare l’opportunità di intervenire sullo Stadio Maradona”.

Sul progetto del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, di un nuovo stadio a Bagnoli discusso ieri a Palazzo Chigi, “c’e’ una discussione, tutte le discussioni ci sono ovviamente partendo da posizioni che sono tra loro diverse”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del convegno “La Napoli che verra’” all’Unione Industriali di Napoli.

“Dobbiamo guardare – ha detto Manfredi – al centro l’interesse della citta’ e dei cittadini e nel caso del Calcio Napoli, anche dei tifosi. Quindi alla fine c’e’ stata disponibilita’ da parte del governo a contribuire a questo percorso. Quindi mi sembra un lavoro che se continua in questa direzione portera’ a una soluzione positiva”.