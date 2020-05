Ciarambino (M5S): “Conferenza censurata, il pensiero unico di De Luca non ammette contraddittorio”

“Il povero De Luca andrebbe compreso. Dopo cinque anni in cui ha affidato pensiero unico e propaganda personale a una tv compiacente del suo feudo che gli ha offerto lo spazio di un monologo settimanale, garantendogli totale assenza di contraddittorio e nessuna possibilità di smentita, proprio non se l’è sentita di affrontare una vera conferenza stampa con veri giornalisti. Aveva intuito, questo scaltro e visionario signore, che non sarebbero state le domande preconfezionate della tv di Delucopoli. Che attenti cronisti, che nella nostra regione non mancano affatto, avrebbero avuto finalmente la possibilità di chiedergli delle sue iniziative tese a depotenziare la sanità pubblica per favorire le cliniche private. O del perché, ad esempio, non sia stato ancora revocato l’appalto all’azienda incaricata di costruire gli ospedali modulari, benché siano trascorsi oltre due mesi dai 18 giorni previsti dal bando. E magari anche di quello strano bando di una notte per l’esame dei tamponi che pareva stranamente cucito addosso a un laboratorio privato che i tamponi già li esaminava senza autorizzazione”. Lo dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

“La verità – sottolinea Ciarambino – è che nel regno di De Luca non può esistere libertà di informazione, pensiero o opinione. I principi di democrazia sono puntualmente calpestati da questo personaggio, che quando viene colpito nel vivo si rifugia dietro le offese, anche sul piano personale, attingendo spesso da un turpiloquio anche volgare. Io e il mio Gruppo ne abbiamo fatto le spese più volte, quando a una dialettica politica ci sono stati contrapposti gesti e parole di una volgarità che prima che noi, ha offeso l’istituzione che De Luca indegnamente rappresenta. Con le difficoltà del momento, siamo fieri di essere stati i primi e unici politici in Campania ad oggi ad aver messo in piedi una conferenza stampa in video call, che ha visto la partecipazione di tanti giornalisti. Il cui ruolo è quello di informare facendo domande e ottenendo risposte, non certo quello di divulgare il pensiero unico del peggior governatore della storia di questa terra”.