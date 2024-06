Europee, Forza Italia: dicevano che eravamo il partito che non c’è, ci siamo eccome

Il partito che non c’è, incontestabilmente esiste. Forza Italia dato per morto dopo la perdita del Presidente Berlusconi raggiunge un risultato più che soddisfacente nella città di Napoli.

Un partito oramai presente in tutte le municipalita sebbene non in tutte le municipalità vi siano consiglieri municipali eletti e radicati sul territorio.

Un ottimo risultato ottenuto dimostrando che si sta lavorando coesi e si deve continuare a convincere sempre più gli astensionisti a tornare al voto.

Il partito del fare e della concretezza che punta a riprendere quello spazio al centro! Ricominciamo da qui.