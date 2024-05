“Se volete votare Salvini votatelo. L’avete votato l’altra volta, se non vi è bastato diventa recidiva”.

Così Matteo Renzi ad Ercolano (Napoli) per l’inaugurazione di piazza Carlo di Borbone.

“Come fate a votare la Lega in questo territorio. – continua – quando la Lega vorrebbe fare un’autonomia che vi distruggerebbe. Non riesco a capire come si possa sostenere la Lega e, siccome la partita sarà tra noi e Salvini, lui dice meno Europa e io dico meno Salvini”.