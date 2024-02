Fondi Regione per polemiche personali, dal centrodestra nazionale e locale attacco a De Luca

“Suggeriamo al governatore De Luca di usare le proprie risorse e non quelle dei nostri cittadini per finanziare le sue menzogne contro il Governo. Stampare e affiggere per tutta la Campania diversi manifesti, tutti con il logo della Regione in bellavista, contro una situazione disastrosa di cui De Luca è l’unico e solo responsabile, è uno schiaffo ai nostri concittadini che vorrebbero poter vedere quegli stessi soldi pubblici spesi in servizi, infrastrutture che mancano e pronto soccorso in affanno. Una vergogna su cui De Luca dovrebbe avere quantomeno il coraggio di metterci la sua faccia e anche il simbolo del suo Pd. E invece continua a nascondere responsabilità e incompetenza, negando quel dialogo con il Governo che basterebbe per poter utilizzare i fondi di sviluppo e coesione fino ad oggi ‘sperperati’ per feste e sagre paesane”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.

“Un’anonima fonte di Palazzo Santa Lucia, ma noi siamo certi sia quella diretta del Presidente De Luca, vuole stravolgere la verità dei fatti”. Così Massimo Grimaldi, consigliere regionale della Campania di Moderati e Riformisti in riferimento alle fonti fatte trapelare che cercano di giustificare le finalità istituzionali della campagna di comunicazione dei manifesti contro il Governo Meloni. “Ma quale interesse di tutti i cittadini campani?!” – si chiede Grimaldi -. “Solo quello del Presidente della Giunta e della sua personale disputa con il Governo. Uno scontro – continua Grimaldi – che non ha nulla di istituzionale, anzi è contro gli interessi dei cittadini campani e utile solo a coprire le inefficienze di questo governo regionale”.

“Siamo al delirio. De Luca conferma che usa i fondi per la comunicazione istituzionale della Regione per attaccare il Governo. Questi fondi dovrebbero essere usati, nel migliore dei casi, per dire cosa la Regione realizza per i Cittadini campani e non per la guerra politica personale del Governatore. Una cosa di una gravità che non trova altri riscontri in Italia. Un evidente danno erariale; soldi buttati per scopi politici invece di essere utilizzati per sanità, trasporti pubblici, politiche per lo sviluppo che in Campania sono inesistenti”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

“Anche oggi assistiamo alla mistificazione della realtà da parte di Vincenzo De Luca, per giunta utilizzando denaro pubblico. Sui manifesti comparsi con il logo della Regione si contesta al Governo la chiusura dei pronto soccorso. Siamo al paradosso, si vergogni! I pronto soccorso, a cominciare da quello dell’ospedale di Boscotrecase, li ha chiusi proprio il governatore della Campania, e non intende riaprirli. Anzi continua a scappare davanti alle nostre denunce e interrogazioni, negando il diritto alla salute ai cittadini campani. A questo punto, essendo De Luca un incapace oltre che un bugiardo seriale, non c’è altra strada da percorrere per salvare la sanità in Campania: urge un commissario”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“I gruppi consiliari del centrodestra in Consiglio regionale della Campania presenteranno, questa mattina, una interrogazione urgente sull’utilizzo distorto dei fondi della comunicazione da parte del Presidente De Luca”. Lo rende noto l’ufficio stampa del capo dell’ opposizione in Consiglio regionale della Campania in relazione alla campagna avviata contro il Governo Meloni.



“I gruppi – spiega la nota – chiederanno di discuterla nella conferenza dei capigruppo convocata per domani. Con il simbolo della Regione si utilizza la comunicazione istituzionale per finalità di lotta politica, attraverso una massiccia diffusione pubblicitaria, con conseguente spreco di risorse pubbliche”.



“I consiglieri regionali invieranno la documentazione agli organi di controllo amministrativi e contabili affinché si faccia luce sull’utilizzo di queste risorse” conclude la nota