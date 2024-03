Forza Italia: Anm non tutela i propri dipendenti

La gestione del personale ANM tra società ANM e Comune di Napoli sta danneggiando i dipendenti. Nelle ultime settimane, in particolare per il trasporto su gomma, i dipendenti autisti stanno lavorando con turni estenuanti e oltre le fasce garantite. Una gestione sbagliata porta il personale a lavorare quasi tutto nel turno di mattina costringendo allo straordinario molti dipendenti nel turno pomeridiano. Sia i dipendenti ANM che gli (interinali ANM sempre piu in aumento senza considerare che esiste una graduatoria in atto ) stanno coprendo turni oltre il dovuto in attesa che l’Amministrazione completi lo scorrimento delle graduatorie fermo da mesi. Occorre del nuovo personale anche in vista delle nuove tratte e della linea 6. I Dipendenti sono stremati, chiediamo alla Dirigenza ANM e all’Amministrazione di tutelare i lavoratori e di rispettare i loro orari di lavoro.