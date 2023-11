Forza Italia: attendiamo una data certa per sanare le occupazioni.

Attendiamo dall’Amministrazione una data certa e definitiva entro la quale si intende sanare le occupazioni abusive negli alloggi popolari. Così come ci siamo già espressi in consiglio comunale, con l’odg a tutela delle famiglie povere occupanti, Forza Italia intende impegnare l’Amministrazione affinchè vengano immediatamente sgomberati criminali e pregiudicati dalle abitazioni comunali abusivi ma allo stesso tempo che si tuteli l’occupazione di necessità per le famiglie più povere della periferia di Napoli. Non è possibile prevedere una sanatoria per anni già trascorsi (ad es. per le annualità 2014 a 2017) ma occorre individuare una nuova data, futura, dalla quale poi far ripartire il piano di sgomberi per gli inadempienti e gli abusivi. Tuteliamo le famiglie in difficoltà e non facciamoci intimorire da delinquenti e abusivi di quartiere. Questa è la richiesta di Forza Italia così che si agisca con criterio in un tema molto delicato per Napoli.