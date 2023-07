Forza Italia, il giorno di Tajani

A poco piu di 1 mese dalla morte del Presidente Berlusconi, oggi il Consiglio nazionale del partito, per la prima volta in 29 anni, eleggerà un nuovo Presidente che dovrà guidare il Partito fino al congresso nazionale 2024. La scelta di tale figura ricadrà su Antonio Tajani, già coordinatore nazionale azzurro e attualmente vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri nel governo Meloni.

“Fiera di essere oggi qui come coordinatore cittadino e di far parte dei 213 consiglieri che oggi voteranno il nuovo Presidente di Forza Italia. Tajani è sicuramente una figura che traccia una continuità politica, perché è un uomo che godeva della fiducia e della stima del Presidente Silvio Berlusconi e che in questi anni ha saputo rappresentare al meglio il partito, sia in ambito nazionale che internazionale. A lui vanno i miei più sinceri auguri, affinché riesca a seguire sempre la linea tracciata dal Presidente Berlusconi che, con la sua grande capacità comunicativa ed una spiccata intelligenza ed umiltà, ha sempre anteposto nelle sue scelte politiche i valori legati alle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee.

In bocca al lupo #presidenteTajani”.

Il coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli

Iris Savastano