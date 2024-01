Forza Italia, nuove nomine al Coordinamento Cittadino

Si amplia la squadra del Coordinamento di Forza Italia per la città di Napoli. Dopo il Congresso tenutosi domenica 21 Gennaio che mi ha confermata Coordinatore, affiancata da 14 membri elettivi e 8 delegati nazionali, siamo pronti ad ufficializzare il gruppo di persone che comporranno il coordinamento.

Restano confermati i Vice Coordinatori cittadini Domenico Addattilo, Luigi Giliberti e Giuseppe Pistone. I Responsabili di settore saranno rispettivamente: Salvatore Guangi agli Enti Locali, Antonella Iovino all’Organizzazione, Cesare Foà alla Formazione, Salvatore Avolio alla Comunicazione e Federico Carola alle Adesioni.

Il responsabile Seniores designato sarà Luciano Sabatano. I coordinatori di Forza Italia per le municipalità saranno Ilaria Mele per la I, Vincenzo Criscuolo per la II con Ciro Parulano Vice Coordinatore, Mariarosaria Perez per la III, Fabio Broccardo per la IV, Antonio Culiers per la V, Antonio Grieco per la VI, Nunzia Barbato per la VII, Vincenzo Polverino per l’VIII e Antonio Lenci per la X.

Nuova linfa anche ai Dipartimenti che vedranno Anna Sommella responsabile del Dipartimento Scuola, Luigi Tremante responsabile per il Dipartimento Urbanistica e Mobilità, Martina D’Alessio per il Dipartimento Disabilità.

Una squadra di donne e uomini attenti ai territori e alle materie di settore, pronti a mettersi in gioco per il bene della città e per dimostrare quanto il nostro partito sia in vita e in crescita.

Nelle prossime settimane si procederà al completamento ed è già fissata per il 4 Marzo la prima riunione di Coordinamento Cittadino 2024.