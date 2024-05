Forza Italia: si dia dignità agli LSU, gestione vergognosa

Vergognoso come si stia gestendo la situazione degli ex LSU del Comune di Napoli. Non si è utilizzato alcun ritegno né rispetto per i lavoratori. Mancanza di sensibilità ma anche di professionalità. Questi lavoratori sono da più di 20 anni nella pubblica amministrazione, si deve a loro se il comune è andato avanti senza altri dipendenti. Hanno lavorato senza avere una vera scelta, o qui o a casa. Come Forza Italia siamo grati al Presidente Gasparri che è stato l’unico in parlamento a preoccuparsi della loro condizione e presentare un disegno di legge per i lavoratori socialmente utili. Per questo motivo chiediamo che vi sia l’innalzamento massimo dell’età pensionabile e di sospendere qualsiasi iniziativa messa in campo per i lavoratori che hanno ricevuto la comunicazione dal comune ed in procinto di andare in pensione, così come previsto dall’emendamento inserito nell’ordine del giorno approvato oggi a sostegno degli ex LSU.