Funicolare Centrale ferma, Cantalamessa (Lega): dov’è Manfredi?

“Anche oggi Napoli si ferma. Questa mattina il personale Anm ha annunciato agli utenti la chiusura della Funicolare Centrale, bloccandoli all’ingresso. Incerti i tempi di riparazione dell’ennesimo guasto tecnico, che ha causato disagi a chi si doveva spostare in centro.

La nostra città è paralizzata tra cantieri eterni, mezzi pubblici che non funzionano, tassisti in sciopero per l’evidente mala gestione. Dov’è il sindaco Manfredi? È allucinante e inammissibile che la città sia abbandonata a se stessa, costringendo i napoletani a trascorrere la loro vita in auto”.

Così il senatore napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa.

Advertisements