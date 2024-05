La Premier Meloni martedì 28 a Caivano per inaugurare il Centro Sportivo. De Luca: comparsata elettorale, Iannone (FdI): lui se ne intende

«Domani non credo che ci sarà possibilità di dialogo, sarà una comparsata come sempre in questo periodo elettorale, andiamo avanti a passeggiate anche quando magari il tuo governo non c’entra assolutamente niente con le opere in questione». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, alla nuova stazione marittima del Molo Beverello di Napoli.

Alla domanda dei cronisti se, in occasione della visita di domani della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Caivano, porrà la questione dei fondi di Coesione non ancora sbloccati per la Campania, De Luca ha spiegato: «Se ci sarà la possibilità, ricorderò che ci sono, oltre che il Comune di Caivano per cui siamo soddisfatti dell’opera realizzata, altri 550 comuni che aspettano da un anno lo sblocco dei fondi di coesione. Contiamo che prevalga la ragionevolezza».

“Caivano è diventato il simbolo del degrado e dell’assenza dello Stato proprio per politici come De Luca e suoi governi nazionali. Meloni arriva in visita istituzionale proprio a verificare i risultati dell’impegno promesso e concretizzato. Mentre Caivano diventava Caivano, De Luca dov’era? Governa la Campania da 9 anni e zero ‘tituli’, in comproprietà con i suoi Pd nazionali. Continua ad insultare tutti, da Giorgia a Don Patriciello, aiutando l’antistato che proprio della sfiducia e della rassegnazione dei cittadini si nutre. De Luca aiuta la camorra a piegare le coscienze e lo fa, nella migliore delle ipotesi, solo per la sua disperazione politica. E’ finito, con un futuro alle spalle ma conosce il suo epilogo politico nel peggiore dei modi”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.