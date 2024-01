Lega Campania in pieno fermento. Convocati tutti i direttivi provinciali: “con l’Autonomia e il governo amico opportunità storica per la Campania”

Massimo fermento per la Lega in Campania che in questi giorni ha convocato tutti i direttivi provinciali e i quadri regionali. Sabato scorso, alla presenza del senatore Claudio Durigon, dei parlamentari, dei consiglieri regionali e dei coordinatori provinciali si è riunito il coordinamento regionale per discutere delle prossime iniziative sui territori legate all’Autonomia, tema centrale nei lavori parlamentari e nei dibattiti sulla stampa nazionale. In serata, sempre di sabato, a Roccagloriosa (SA), si è riunito il coordinamento provinciale della Lega di Salerno. Per domani , lunedì 29 gennaio, alle ore 18:00 e dopo domani , martedì 30 gennaio, alle ore 18:30 presso la sede della Lega a Napoli, si riuniranno i dirigenti cittadini e provinciali del partito, convocati dai responsabili, Severino Nappi e Carmela Rescigno. Proprio la consigliera regionale e presidente della Commissione Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania ha spiegato: “è una riunione aperta a tutti i coordinatori cittadini, consiglieri provinciali e comunali della Lega in Provincia di Napoli. È un momento importante e fondamentale per la nostra provincia e regione. Una grande opportunità con il governo amico e con le elezioni europee alle porte. Tanti cittadini campani, fortunatamente una minoranza, sono ormai anestetizzati dalla squallida propaganda di De Luca che non ha ancora capito che la nostra regione deve cambiare passo e, dopo anni di Govenro della sinistra, è giunto il momento di voltare pagina. Dalla sanità al lavoro, dai trasporti alla qualità della vita, la Campania è sempre ultima nella varie graduatorie. È giunto il momento di dire basta, i campani meritano di meglio” conclude Carmala Rescigno. Nelle prossime settimane si riuniranno anche gli altri coordinamenti provinciali.