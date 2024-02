Patteggiamento Cosenza, Forza Italia chiede chiarezza

L’Assessore Cosenza faccia chiarezza. Dopo il tanto discusso patteggiamento del Sindaco Gaetano Manfredi, si viene a conoscenza di una situazione simile per l’Assessore Cosenza. Anche qui, i contorni della vicenda non sono chiari. È necessario per la città che non vi siano zone d’ombra su coloro che la amministrano. Chiediamo pertanto, cosi come avevamo chiesto per il Sindaco, che siano chiariti i contorni di queste vicende. Napoli merita che tali faccende siano chiarite.

I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi

Iris Savastano