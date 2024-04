Pratella, Daniele Testa si candida a sindaco

Giorni di pieno fermento politico a Pratella, il motivo è il rinnovo del Consiglio Comunale che avverrà con le prossime Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

In un contesto di crescente attesa e curiosità un gruppo di cittadini sono a lavoro già da qualche anno e si dicono ormai pronti a partecipare attivamente al dibattito politico, in un periodo storico che definiscono “di stallo” per Pratella.

“C’è tanto da ricostruire ma noi abbiamo idee molto chiare, vogliamo che sia raggiunto un punto di svolta nel panorama politico locale; vogliamo ripartire dal ricostruire il tessuto sociale in un paese meraviglioso ma da troppo tempo abbandonato a se stesso. Iniziamo il nostro cammino con serenità, portando avanti il nostro progetto ed i nostri obiettivi senza scendere a compromessi”. Esce allo scoperto Daniele Testa, il manager 44enne di Pratella che il gruppo ha individuato come candidato sindaco