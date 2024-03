Reddito Regionale di Cittadinanza, sabato 16 conferenza M5S con Giuseppe Conte per illustrare proposta di legge regionale

Sabato 16 marzo, alle ore 11:00, presso l’Aula consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, in Piazza S. Maria la Nova, si terrà la conferenza stampa del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per illustrare i termini della proposta di legge regionale “Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l’inclusione attiva in Campania. Istituzione del Reddito Regionale di Cittadinanza”, a prima firma Gennaro Saiello. Interverranno il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i consiglieri regionali proponenti Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi. Saluti istituzionali del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’ex Presidente della Camera Roberto Fico, della Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone e del Vicepresidente della Camera Sergio Costa.

“La Regione deve intervenire con urgenza per affrontare una grave crisi sociale, offrendo, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, un sostegno ai nuclei familiari che, tra tutti quelli esclusi dall’Assegno di inclusione, versano nelle condizioni di maggiore difficoltà. La nostra proposta di legge intende dotare la Regione Campania di un sistema di sostegno al reddito innovativo rispetto a tutti i modelli precedentemente sperimentati a livello nazionale e regionale. La stipula di protocolli d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e la partecipazione dei beneficiari a un Percorso regionale di inclusione attiva saranno i principali strumenti per l’inserimento lavorativo dei percettori, fine ultimo della nostra proposta”. Lo dichiara Gennaro Saiello, primo firmatario della proposta.