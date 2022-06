Scabec, Nappi (Lega): De Luca chiarisca su fondi regionali destinati agli “amici”.

“De Luca chiarisca sull’ennesimo capitolo dell’affaire cultura in Campania. Dopo il caso della proroga dei 20 dipendenti di Scabec Spa, nonostante la società annaspi in gravissime difficoltà finanziarie, dopo aver sistemato l’ex segretario regionale del Pd restato senza posto, ora scopriamo anche che i fondi regionali vengono usati per sistemare le cooperative agli ‘amici’. Aspettiamo in aula il presidente della Regione perché spieghi ai campani che fine fanno i loro soldi”.

Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.