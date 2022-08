Sicurezza, Salvini: mantenuto impegno su Caivano.

“Lo avevamo promesso, l’abbiamo fatto: confermato l’impegno per la videosorveglianza a Caivano. Ennesima dimostrazione che la Lega è di parola: se il 25 settembre gli italiani ci sceglieranno, faremo un grande piano per la tutela dell’ambiente e per la sicurezza. Telecamere, 10mila poliziotti in più in tutta Italia, investimento nel nucleare di ultima generazione, cura del territorio”

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando le parole del sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, Vannia Gava.