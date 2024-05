Sicurezza, Savastano (FI): occorre un cambio di passo

La situazione della città su sicurezza e ordine pubblico si sta dimostrando ancor più grave, lo dimostrano i fatti dell’ultimo fine settimana in cui abbiamo assistito ad episodi gravissimi, da quelli avvenuti all’Arenile di Bagnoli, agli scontri tra gang al Vomero fino ai gravi incidenti stradali che hanno visto perdere la vita di giovani napoletani. Siamo seriamente preoccupati per l’acuirsi di tali fenomeni e della totale assenza di controllo sul territorio. Temiamo che con l’arrivo dell’estate, la situazione possa peggiorare ulteriormente.

Pertanto, stamattina abbiamo richiesto con una lettera a firma della Segreteria Cittadina di Forza Italia e il consigliere Salvatore Guangi, dell’On. Fulvio Martusciello, del Sen Silvestro inviata a Prefetto, Questore e Sindaco, un incontro urgente al fine di comprendere quali iniziative le Forza dell’Ordine e le Istituzioni locali intendano mettere in campo, nonchè un tavolo interistituzionale sugli incidenti stradali, che è stato successivamente convocato per il 10 Maggio. Procederemo, inoltre, alla richiesta di una seduta monotematica indirizzata al Sindaco e all’Assessore alla Sicurezza De Jesu perché riteniamo assolutamente insufficiente il numero di risorse impegnate sul territorio. Abbiamo la necessità di prendere in mano la situazione, non possiamo restare a guardare! Come cittadini e consiglieri ci corre l’obbligo di affrontare questa gravissima emergenza.

Il segretario cittadino di Forza Italia Napoli

Iris Savastano