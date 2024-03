Stadio, Savastano (FI): De Laurentiis faccia chiarezza, Maradona o Bagnoli

Apprendiamo con entusiasmo la volontà del Presidente De Laurentis di voler finalmente investire nel restyling dello Stadio Maradona o nel rifacimento di un nuovo stadio nell’area di Bagnoli.

Sono anni che grava sui cittadini del Comune di Napoli il costo di manutenzione dello Stadio Maradona, a causa di una convenzione non più aggiornata.

Speriamo sia finalmente arrivato il momento che si investa e che soprattutto lo faccia chi, da anni, ha avuto grandi soddisfazioni, non solo calcistiche, dalla squadra del Napoli.

Come segretaria cittadina di Forza Italia, potremmo anche essere favorevoli purché il Napoli possa avere finalmente, in un modo o nell’altro, uno stadio moderno e adeguato agli standard europei, in tempi stretti. Ove mai si scegliesse una nuova location, lo Stadio Maradona dovrà poi essere interamente destinato alla città con giusti investimenti che lo rendano maggiormente fruibile sia per altre attività sportive anche connesse alla pista di atletica e sia per i tanti eventi e concerti di cui oggi è già protagonista.