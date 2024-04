Trasporti, Forza Italia: gravi carenze Anm a Pasqua

Gravi le carenze di organizzazione dell’Anm sui trasporti in questi giorni di Pasqua. Abbiamo visto scene in cui i turisti sono rimasti, per ore ed ore, in attesa di un pullman.

Eppure tutti erano al corrente del boom turistico di questo ponte a Napoli ma l’esito è sempre lo stesso, a causa di un’assenza di coordinamento tra ANM e assessorato ai trasporti.

Ne pagano le conseguenze i turisti e l’immagine di Napoli sotto il profilo amministrativo e di gestione.