Turismo, FI: ztl bus turistici dannosa

Esprimiamo ancora una volta massima solidarietà al comparto turistico napoletano gravemente colpito dalla tassa sulla ztl per i bus turistici, non condivisa per nulla dagli operatori di settore.

Grave la mancanza di concertazione, si rischia di mettere in ginocchio molte aziende.

Come Forza Italia Napoli abbiamo espresso in più occasioni il nostro dissenso totale con il provvedimento voluto da questa Giunta e dall’Assessorato ai Trasporti in particolare per la mancanza di programmazione concordata con gli operatori e per la qual causa abbiamo chiesto di sospenderla e rinviarla di un anno permettendo a tutti gli attori in causa di organizzarsi per tempo. Non si risolvono i problemi inventandosi ztl sperimentali e tasse improvvise come fa la sinistra bensì con condivisione e programmazione, termini sconosciuti a questa Amministrazione.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Iris Savastano

Salvatore Guangi