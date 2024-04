Usailtuovoto. I giovani e l’Europa, iniziativa al Maschio Angioino

Si è tenuto oggi, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, l’evento di promozione al voto europeo – #Usailtuovoto – realizzato nell’ambito di “ComunicarEuropa in Campania” a cura degli Europe Direct campani.

In occasione delle prossime elezioni europee – in programma l’8 e 9 giugno giugno – 400 milioni di cittadini europei sono chiamati alle urne e le attività dei Centri Europe Direct sono fondamentali per promuovere la partecipazione democratica soprattutto di tanti giovani che votano per la prima volta il rinnovo del Parlamento europeo.

A tal fine il Comune di Napoli, attraverso il suo centro Europe Direct incardinato presso l’Area Gabinetto del Sindaco, organizza una serie di attività di informazione e sensibilizzazione per incentivare la partecipazione al voto. Rientra in quest’ambito la giornata-evento promossa presso Castel Nuovo, realizzata con la collaborazione tra i centri EUROPE DIRECT di Napoli, Caserta, Salerno e Vesuvio proprio per favorire la partecipazione dei cittadini al dibattito sul futuro dell’Unione Europea.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con gli assessorati ai Giovani e all’Istruzione, è servita a fornire informazioni pratiche ai giovani che votano per la prima volta ed ha visto la partecipazione di studenti campani, accademici ed associazioni giovanili.

Nel corso dell’incontro il professor Gianluca Luise, docente di storia delle istituzioni politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha parlato ai ragazzi della nascita dell’Europa, del processo di integrazione europeo e del valore della democrazia in Europa. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di porre domande sui vari temi dell’Agenda UE ed hanno effettuato anche una simulazione del momento di voto.

Al termine della giornata è stato lanciato anche il contest sulla promozione dei programmi dell’Unione Europea e sulle opportunità da essa offerta, che si concluderà il 9 maggio in occasione della Giornata dell’Europa che celebra i valori della pace e dell’unità.

“L’iniziativa di oggi – ha affermato l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani – ha un duplice scopo. Da un lato, attraverso le iniziative che i ragazzi hanno realizzato nelle scuole, abbiamo voluto creare una sorta di vademecum pratico su come si voterà alle elezioni Europee. Il secondo obiettivo è rafforzare l’idea di Europa. I nostri giovani sono da sempre abituati a una moneta unica e alla possibilità di viaggiare in maniera semplice tre vari Paesi dell’Unione, ma con il contest lanciato oggi vogliamo anche ricordare quello che l’Europa fa per noi e, nello specifico, per la città di Napoli. Abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontare, attraverso dei bravi video di Instagram o delle foto, cos’è per loro l’Europa e le opportunità che offre”.

Erano presenti i consiglieri comunali Luigi Musto e Walter Savarese.