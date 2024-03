Voragine Via Morghen, interrogazione parlamentare di Noi Moderati

Il leader nazionale di Noi Moderati Maurizio Lupi e il vice presidente della Camera dei Deputati per il partito, l’onorevole Pino Bicchielli, hanno presentato interrogazione parlamentare per la frana di via Morghen.

In allegato il testo dell’interrogazione

Come preannunciato, il leader nazionale Maurizio Lupi e il coordinatore regionale di Noi Moderati Pino Bicchielli hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per il crollo di via Morghen, a Napoli. Una situazione che ha messo in allarme i residenti della zona che vivono giornate di forte difficoltà. «Non potevamo non cogliere il grido d’allarme del coordinatore provinciale di Napoli, l’avvocato Riccardo Guarino che ancora una volta scende in piazza, in prima persona, per dimostrare sostegno e vicinanza ai cittadini del Vomero – ha dichiarato il coordinatore regionale di Noi Moderati Campania e vice presidente del partito alla Camera dei Deputati, l’onorevole Bicchielli – La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità e le cause del crollo del manto stradale avvenuto il 21 febbraio 2024 e se ci sono dei responsabili in questa vicenda è giusto farlo emergere. Ringrazio il presidente Maurizio Lupi per il sostegno alla città di Napoli e al nostro coordinatore provinciale Guarino. Ancora una volta Noi Moderati dimostra di essere dalla parte delle persone, con azioni concrete». Soddisfatto il coordinatore provinciale: «in poche ore abbiamo raccolto centinaia di firme dei cittadini per denunciare le difficoltà del quartiere e dell’intera città. L’intervento concreto e immediato di Noi Moderati, attraverso l’interrogazione parlamentare ci dà fiducia: la politica può essere decisiva e concreta».