Zingaretti, Clemente: “Continuerò a lavorare per costruire il futuro della mia città”

“Il preoccupante rinvio delle elezioni denota due incredibili ritardi: da un lato quello del piano vaccinale e della gestione della pandemia e dall’altro quello politico delle forze di governo, che non hanno né a Roma né a Torino e né a Napoli costruito progetti e candidature, ma solo opposto veti. Non lo dico io, ma il segretario del Pd che ribadisce di essere rimasti ‘impantanati per mesi a causa di una guerriglia quotidiana’. Continuerò a lavorare attraverso la cultura del dialogo e dell’impegno, che da sempre mi appartengono, per la costruzione di un ambizioso progetto di città. Continuando a coinvolgere le energie migliori della città in un progetto politico, civico e culturale che ci porti al 2030”. Lo ha detto Alessandra Clemente, candidata a Sindaco della Città di Napoli.

