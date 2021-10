Sud e Nord insieme verso l’Europa, giovedì 21 alla Stazione Marittima.

Giovedì 21 ottobre alla Stazione Marittima di Napoli si terrà l’evento “Sud e Nord insieme verso l’Europa”

I lavori inizieranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 18.45 circa dopo le conclusioni del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Nel 2021 si apre un decennio cruciale per il futuro del nostro Paese, grazie alla spinta accelerata del PNRR, ma anche all’avvio di cicli di programmazione, europei enazionali, destinati alla realizzazione di interventi in grado di affrontare e risolvere nodi strutturali e di sistema che da troppo tempo bloccano la crescita, produttività e la competitività, con effetti ormai insostenibili per la coesione economica e sociale. Il ritardo del Mezzogiorno e delle sue diverse Regioni e la dinamica declinante del Centro-Nord possono e devono trasformarsi in un’opportunità straordinaria, per avviare un processo di convergenza socioeconomica dell’intero Paese alle diverse scale territoriali – regionale, nazionale ed europea – cogliendo appieno le sfide poste dall’UE della transizione ecologica e digitale, della coesione e della resilienza, ma anche e soprattutto delle riforme strutturali. L’obiettivo deve essere quello di “anticipare” e “accelerare” nel Sud quello che serve a tutto il Paese, affidando all’intera area una missione strategica di cambiamento in una logica di integrazione e di sinergia col Centro-Nord. L’evento “Sud e Nord insieme verso l’Europa” vuole rappresentare un grande momento di confronto tra il sistema della Rappresentanza regionale di Confindustria e le Istituzioni Politiche e Amministrative europee, statali e regionali, per condividere analisi, strategie e obiettivi, programmi, progetti e strumenti di cambiamento strutturale e strategico per lo sviluppo e la convergenza socioeconomica di tutto il Paese con l’Europa.

