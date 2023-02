A mano a mano. La grande avventura di Be1 di Nunzio Puccio e Francesco Brocchi, presentazione mercoledì 1 alla Mondadori Bookstore,

Mercoledì 1 marzo alle ore 18:00 presso Mondadori Bookstore di Napoli avrà luogo la presentazione del libro di A mano a mano. La grande avventura di Be1 di Nunzio Puccio e Francesco Brocchi edito da Graus Edizioni.

A mano a mano è un libro illuminante, che racconta l’esperienza reale di una azienda, Be1, che ha saputo rendere materico un paradigma manageriale nuovo, sostenibile, attento alle esigenze dei propri dipendenti, e così dimostrando che un modo diverso di fare impresa è non soltanto auspicabile, ma addirittura possibile. La pandemia da Covid-19, la guerra russo-ucraina, l’inflazione hanno esasperato lo stress individuale e collettivo, compromettendo e inquinando il benessere di milioni di famiglie, di lavoratori, di giovani alle prime armi, per i quali il mercato professionale cessa di configurarsi come un coacervo di opportunità da cogliere per crescere e far crescere, assumendo, al contrario, il profilo di una morsa dentellata da temere. In questa chiave, A mano a mano e Be1 costituiscono una finestra di consapevolezza cui affacciarsi, un faro di speranza, un punto di rottura con i modelli dirigenziali del passato, arcaici, congestionati, disumanizzati e, appunto per questo, spesso improduttivi o destinati al fallimento sul lungo termine.

La presentazione si terrà mercoledì 1 marzo alle ore 18:00 presso Mondadori Bookstore di Napoli (Via Luca Giordano 73/A). Conduce Ciro Cacciola. Nunzio Puccio dialogherà con Ivan Scudieri, giornalista.

Il libro

Be1 è un’azienda che ha acquisito in pochi anni una grande esperienza nel supporto alle vendite dei negozi, stringendo partnership di grande importanza. Be1 raccoglie un preciso modello imprenditoriale che affonda le proprie radici nella cultura manageriale italiana del Novecento, un bagaglio di conoscenze e di competenze che molti, nel mondo, ci hanno invidiato. L’azienda persegue una lettura autentica del modo di gestire le persone, un approccio profondamente umano ed efficace, sostenibile, che coniuga rispetto per gli individui e attenzione al risultato. In queste pagine, destinate tanto ai capitani d’azienda quanto ai manager e ai lavoratori italiani, Be1 parla di se stessa e dei suoi collaboratori, della propria storia, dei sogni e delle vocazioni del fondatore, e delle sue precise scelte imprenditoriali.

Gli autori

Francesco Brocchi è autore di romanzi e di racconti, con i quali ha vinto diversi premi letterari. Ha curato testi di crescita personale e di intelligenza emotiva. Si è formato in ambito umanistico e digitale e ha lavorato nell’industria e in ambito informatico per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese.

Nunzio Puccio è un capitano d’azienda. Ha svolto importanti incarichi manageriali nel gruppo IRI e ha ricoperto ruoli dirigenziali per vent’anni nella telefonia. Ha partecipato allo start up di Omnitel ed è stato, per molti anni, direttore vendite di Vodafone. Be1 è l’azienda che ha allevato negli ultimi anni secondo la sua precisa concezione del lavoro e dell’imprenditoria. È padre di sei figli.