Acqua e Sale, l’autobiografia di Vincenzo Leomporro degli Audio 2.

“Acqua e sale. Storie di vita e di musica”, titolo che si ispira alla famosissima canzone che Leomporro e Donzelli hanno scritto per Mina e Celentano nel 1998, non racconta solo i successi degli Audio 2 ma ripercorre anche i momenti bui e le vicende personali di Leomporro, a dimostrare che nella vita di ognuno la limpidezza dell’acqua si mescola al sale che brucia sulle ferite.

Enzo Leomporro, co-fondatore degli Audio 2, premiato autore di canzoni e musicista, racconta il suo meraviglioso percorso esistenziale e artistico con estrema sincerità, dalla sua infanzia a Napoli, spesa in un vicolo stretto di un quartiere popolare, al successo con gli Audio 2, il duo formato con Gianni Donzelli. Tutto ha inizio quando Enzo e Gianni riescono a far arrivare una loro canzone a Mina, la più grande cantante della musica italiana, che sceglie subito di registrare “Neve” come singolo per il suo prossimo album. Per Leonardo Pieraccioni, gli Audio 2 firmano poi la colonna sonora de I laureati. Con Massimiliano Pani incidono il loro primo album omonimo che porta la band a vincere il Telegatto e successivamente con l’album e=mc2 a incidere il tormentone “Alle venti” che arriva nella top 10, ottenendo il Disco di platino.

Enzo adesso ha scritto anche un libro. Io non so com’è come scrittore, ma se gli fosse venuto un libro come le sue canzoni allora non gli resta altro che depositarlo alla Siae e cantarcelo tutto in un concerto infinito. Leonardo Pieraccioni

È un bravissimo autore, che nella sua scrittura sa essere eclettico, versatile. Dotato di intuizione e grande immaginazione, non è mai banale nella sua vena poetica e compositiva. Gianni Donzelli (Audio 2)

Enzo gode della capacità di saper dar vita a questa magica alchimia, chiamata amicizia. Lo conosci e poco dopo hai la sensazione di parlare come con un caro amico che non vedevi da tempo. Francesco Migliacci

Ha il talento della freschezza e dell’improvvisa profondità, senza mai rinunciare a una frase che ti acchiappa. Insomma, sa fare bene questo lavoro oggi così complicato e raro, che è quello dello scrivere canzoni. Ma soprattutto Enzo è una brava persona, un uomo di cuore, e ha una vena ironica innata e inconsapevole che è la sua vera forza.

Massimiliano Pani

Enzo Leomporro

ACQUA E SALE

Storie di vita e di musica

Ianieri Edizioni

Pag. 199 // € 15,00