Alle femmine piacciono i cornuti, presentazione del libro di Biagio D’Aniello e Daniela Mazzoli mercoledì 15 al Gambrinus.

Mercoledì 15 febbraio, alle 18.00, la sala del tè del Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2, ospita la presentazione del libro “Alle femmine piacciono i cornuti” a cura di Biagio D’Aniello e Daniela Mazzoli. Una nuova pubblicazione Rogiosi Editore, che si aggiunge ai precedenti saggi della collana “Schegge di conoscenza”, curata nella direzione scientifica dal professore Guido Trombetti, che interverrà, insieme agli autori, alla presentazione moderata da Oreste Ciccariello.

IL LIBRO

In natura maschi e femmine sono in competizione tra loro, cercano di scaricare il più possibile il peso della riproduzione sull’altro e nello stesso tempo di avere quanti più figli possibile. Non si può scherzare molto: se si prova a fare troppo i furbi si ottiene un grande vantaggio lavorando di meno, ma si patisce anche uno scarso risultato riguardo al numero di figli. Chi vince dunque in questa battaglia? A volte i maschi e a volte le femmine? Chi corre maggiori rischi in natura? Queste sono le domande a cui i curatori cercano di dare risposta in questa pubblicazione

I CURATORI

Biagio D’Aniello, laureato con lode in Scienze Naturali nel 1990, consegue il Dottorato di Ricerca in Biologia Evoluzionistica nel 1994. Nel 2000 è Ricercatore Universitario e dal 2008 Professore Associato, settore Zoologia e Antropologia, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2018 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore ordinario nel settore concorsuale 05/B1: Zoologia e Antropologia.

Daniela Mazzoli, è nata e vive a Roma, dove lavora dal 1998 come regista e autore di programmi televisivi per Rai Cultura. Ha pubblicato raccolte poetiche e ha scritto spettacoli teatrali di cui ha curato la messa in scena. Il suo primo romanzo è uscito per i tipi di Quodlibet, Compagnia Extra, Sarò strana io (2017). Attualmente è autore di programmi scientifici per Rai Scuola.

Alle femmine piacciono i “cornuti”

Storia naturale ed evoluzione del dominio del genere femminile

Rogiosi Editore

A cura di Biagio D’Aniello e Daniela Mazzoli

Pag 160/colori e b/n

Prezzo 18 euro