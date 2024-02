All’Openspace di Terzigno si celebrano le donne giovedì 7 con la presentazione del libro “Le Vesuviane” di Imma Giugliano

Giovedì 7 Marzo 2024 alle 19, presso l’Openspace-Rareca, spazio condiviso da diverse associazioni situato a Piazza Borgonuovo a Terzigno, si terrà la presentazione del libro “Le Vesuviane” della scrittrice Imma Giugliano, edito da “Il Quaderno Edizioni”.

Si tratta del secondo incontro della rassegna letteraria organizzata dall’associazione di promozione sociale Arcadia, che si avvale del patrocinio morale del CSV Napoli.

Le Vesuviane è una raccolta di poesie e di racconti in lingua napoletana su delle donne che popolavano le case, i vicoli e i cortili terzignesi e vesuviani nel secolo scorso: storie di donne contadine, di mamme che cucinano, di vedove e di pendolari, che costituiscono una preziosa testimonianza dei tempi che furono.

La data scelta per la presentazione – il 7 Marzo – ricade non a caso in prossimità della Giornata Internazionale della Donna: l’incontro vuole essere infatti un modo per celebrare le tutte le donne, attraverso il racconto delle loro storie e la condivisione di fatti e di esperienze.

Interverranno, Imma Giugliano, autrice del libro “Le Vesuviane”; Francesco Servino, giornalista e presidente dell’associazione Arcadia; Stefania Spisto, presidente de “Il Quaderno Edizioni”.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti.