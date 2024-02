Anche gli Angeli sorridono, presentazione del libro di Luca De Lipsis sabato 17 a San Giorgio a Cremano

Sabato 17 Febbraio alle ore 18.00 presso la Biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (NA) si terrà la presentazione del libro “Anche gli Angeli sorridono” di Luca De Lipsis – Armando Curcio Editore.

L’appuntamento si svolge nell’ambito del progetto Parole e Musica in Terra Vulcanica – Incontri tra letteratura, poesia, arte e musica – che, come sempre, vedrà l’interazione tra le diverse aree della creatività. il format è stato ideato dal compositore e scrittore Filippo D’Eliso per l’Associazione Culturale ALTANUR e fa parte del più vasto progetto ‘Le Connessioni Inattese’ che si svolge in un periodo che va da gennaio a dicembre di ogni anno. Ad Introdurre l’autore sarà Giuseppe Lubrano – Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Ospedale Fatebenefratelli Napoli, Presidente CPARC (Collegio Primari Anestesia e Rianimazione Regione Campania).

A leggere gustosi brani dal libro sarà Paquito Catanzaro, attore, scrittore e operatore culturale.

IL LIBRO

I gustosi e simpatici racconti di Luca De Lipsis ci catapultano tra le corsie di un ospedale in cui si muovono uomini e donne in camice con i loro pregi e i loro difetti, tra conversazioni un po’ assurde o un po’ morbose, districandosi tra manie e problemi di vita quotidiana. Un piccolo mondo variegato che rivela drammi e miserie umane non perdendo mai di vista la giusta dose di amara ironia e felice umorismo.

L’AUTORE

Luca de Lipsis, classe 1975, è medico chirurgo anestesista e neurologo. Impegnato nel sociale e in politica, è consigliere comunale con delega alle politiche sanitarie del Comune di Benevento. Oltre ad occuparsi di pubblicazioni specialistiche relative ai suoi studi, coltiva in parallelo la passione per la scrittura fantastica e umoristica.

CONVERSA con L’AUTORE

Filippo D’Eliso, compositore e scrittore. Effettua consulenze e assistenze musicali, elabora orchestrazioni, arrangiamenti, digitalizzazioni, programmazioni al computer e composizioni originali per importanti realizzazioni discografiche e cinematografiche. Sue le musiche per il film “Terra infelix” in concorso nel 2020 alla 74ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno. Tra le sue pubblicazioni: “Lì un tempo fioriva il mio cuore”, “La fatica del ricordo”, entrambe per RP libri.