Anche il Cotton Village di Piedimonte Matese ospiterà la presentazione di “Sono un uomo di pace e persino d’amore” dello spin doctor Domenico Giordano.

Si terrà sabato 2 luglio alle ore 18:00, presso il Cotton Village di via Canneto a Piedimonte Matese, la presentazione del “piccolo ma essenziale dizionario del Deluchismo” dello spin doctor di Arcadia Domenico Giordano. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone, l’incontro verterà su un dialogo tra l’autore e Michelangelo Raccio, docente all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, dove ha peraltro insegnato anche marketing e comunicazione, che sono il filo conduttore su cui verte il libro fresco di stampa che ha come protagonista il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A moderare il dibattito la giornalista Adele Consola.

“Ci sono leader politici che possono essere raccontati a prescindere dai paradigmi di comunicazione che hanno accompagnato e segnato il loro cammino e altri, come Vincenzo De Luca, sottolinea giustamente Domenico Giordano, per i quali lo stile comunicativo è parte sostanziale e imprescindibile della proposta politica. Sono ontologicamente un corpo solo, inscindibile e inseparabile. Leader siamesi che esistono solo comunicando e che vivono nel liquido amniotico della comunicazione. Vincenzo De Luca si inscrive a pieno titolo in questa categoria di politici contemporanei che sono tutt’uno con la loro comunicazione e non importa se calcano le scene nazionali, internazionali o se, invece, sono rimasti confinati in un contesto geografico e istituzionale meno ambizioso”. Si legge nella Prefazione di Massimiliano Panarari, specialista e consulente di comunicazione pubblica e aziendale e di scienze dell’opinione pubblica.