Baz “Con le infradito in discesa”, il libro dell’estate

Simpatico, testardo, esuberante: Marco è uno speaker radiofonico di successo, allergico alla monogamia, fedele solo alla sua adorata moto. Mai avrebbe immaginato che proprio lui si sarebbe innamorato. Con Margherita infatti Marco scopre di avere un cuore che però dopo 1 anno di amore folle va in mille pezzi: un inequivocabile, inaspettato tradimento. Marco decide di indagare per scoprire il segreto di Margherita. Un viaggio alla ricerca della verità che lo porterà a scoprire non solo quello che cerca, ma molto di più.

Ci racconta Marco Bazzoni: “Il romanzo parla di una storia d’amore in cui, come più o meno in tutte, subentrano dubbi e gelosie che prendono forma di giallo. Il tutto condito dalla mia visione ironica della vita, che non può mancare. Sotto l’ombrellone si leggerà benissimo: il titolo non mente“.

BAZ, divenuto celebre per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” e il cantante autoriferito “Gianni Cyano“, oggi conduce “Tutti pazzi per RDS” insieme a Rossella Brescia e Ciccio Valenti e ha appena concluso il tour del musical “Sette spose per sette fratelli” di cui è protagonista con Diana Del Bufalo, per la regia di Luciano Cannito e la direzione musicale di Peppe Vessicchio, tour che visto il successo ottenuto ripartirà da ottobre nei migliori teatri italiani.

