Briciole di bellezza, presentazione del libro di Filippo Cannizzo mercoledì 16 al Mann.

Mercoledì 16 Marzo 2022, ore 17:00, presso l’Auditorium del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Piazza Museo 18/19), sarà ospite d’eccezione della manifestazione “Lo scaffale del MANN” il filosofo Filippo Cannizzo, autore dei libri “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” e del recente best seller “Lacrime di Gentilezza. Sulle tracce della bellezza per una (ri) generazione umana”.

In questi libri, elaborati con uno stile inconfondibile in cui il saggio scientifico si fonde al racconto, l’autore si propone di indicare un cammino possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese, la via tracciata dalla gentilezza e dalla bellezza.

Le parole dell’autore sono un grido di speranza per l’Italia, uno stimolo a non arrendersi anche nei momenti in cui ogni convinzione e ogni certezza intorno alle persone sembra crollare. I suoi sono libri dedicati a chi, a partire dal proprio comune, dal frammento del territorio italiano in cui vive, dal pezzo di mondo che lo circonda – grande città o piccolo borgo, area costiera o montuosa, isola o zona di campagna – vuole costruire un altro futuro possibile

Filippo Cannizzo è un filosofo e ricercatore universitario. Ha insegnato a Bologna,Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”,è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e ha coordinato le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazione, per il best seller “Briciole di Bellezza.Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019. E’ “EU AmbassadorBeauty&Gentletude” 2021-2022.

Modera: Carmine Ciniglia, giornalista

Saluti di Paolo Giulierini, Direttore del MANN- Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Intervengono con l’autore:

Antonio Carannante, Assessore Comune di Procida – Procida Capitale della Cultura 2022

Giovanna D’Elia, HR Director Focus Consulting

Davide D’Errico, Fondatore Opportunity Onlus

Antonello De Nicola, Resp. comunicazione e relazioni media Fondazione Real Sito di Carditello

Mariano Di Palma, coordinatore LIBERA Campania

Claudio Bozzaotra, Presidente Fondazione SiebenArchi

Emiliana Mellone, Cleanap

Esposizione del progetto NUDO “Gentile” di Bruno Ciniglia

Interventi musicali dell’arpista Stella Gifuni.

Letture di Ivana Piccolo