Capri e la sua Diocesi, il libro di Maria Simeoli protagonista su Rai 1.

La storia di Capri protagonista anche delle notte di Raiuno, la ricercatrice e scrittrice caprese Maria Simeoli é stata ospitata nella trasmissione di Gigi Marzullo MilleeunLibro per presentare il volume “Capri e la sua Diocesi” PROTAGONISTA LA STORIA DI CAPRI, TRA STORIA,CRONACHE E CURIOSITA’ “Capri e la sua diocesi”, il libro scritto da Don Vincenzo Simeoli e Maria Simeoli curato dalla professoressa Anna Maria Cataldi Palombi edizione Grimaldi &Co sta riscuotendo un grande successo in tutti gli ambienti della cultura italiana; dopo le lettere di riconoscimento del Papa Francesco e del Papa emerito Benedetto XVI,oltre a numerosi articoli sui più importanti quotidiani italiani, é approdata nel tempio dei libri nella seguitissima trasmissione MilleeunLibro condotta da Gigi Marzullo andata in onda nei giorni scorsi su RaiUno.