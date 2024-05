Cuori in comunità, Antonio Trillicoso presenta il suo libro al The Spark Hub venerdì 31

Appuntamento napoletano per il giornalista Antonio Trillicoso, che venerdì 31 maggio alle ore 18 presenterà il suo libro pubblicato con la Giannini Editore: “Cuori in comunità” presso la libreria The Spark Creative Hub Mondadori Bookstore, Piazza Bovio 33 Napoli.

Introduce e modera la scrittrice e giornalista Tiuna Notarbartolo. Dialoga con l’autore: Giulia Giannini, direttrice editoriale della Giannini Editore.

Il libro di Trillicoso fa parte della celebre collana Sorsi, piccoli libri nel formato (A6) ma che rinvigoriscono lo spirito proprio come una tazzina di caffè. È una raccolta di quattro racconti che delineano altrettante vicende umane di sopravvivenza e riscatto: Giovanni, Lulù, Federico, Vincenzo a diverso titolo, vivono in Comunità. La Comunità è lo sfondo familiare e accogliente sul quale si animano queste storie semplici, accorate, in evoluzione, che coinvolgono e commuovono il lettore.