“È giunta l’ora”, il libro di Antonello Iovane al Campania Libri

Ha preso il via a Napoli il nuovo “Campania Libri- Festival della lettura e dell’ascolto”. Dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi del palazzo reale e della biblioteca nazionale, si svolgeranno più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione. In programma laboratori performativi, convegni, percorsi tematici e incontri con gli autori.

Tra di essi sarà presente anche Antonello Iovane, all’esordio con il suo primo romanzo giallo “È giunta l’ora” edito da Echos edizioni. Nello specifico, sabato mattina dalle ore 12 in poi, presso lo stand 33 della casa editrice, sarà possibile incontrare lo scrittore lametino per una dedica speciale su ciascuna copia dei vari lettori. Chiacchierando con l’autore, inoltre, ci sarà l’occasione di scoprire aneddoti e curiosità su come è nata la storia che vede protagonista Marty, un giovane di Icy Kettle, responsabile della posta in giacenza in uno degli uffici centrali di New York che un giorno, tornando a casa da lavoro, scopre che la vicina di casa è salita sul tetto e si è lanciata nel vuoto. Iovane vi aspetta a Napoli per scoprire insieme come prosegue la storia.