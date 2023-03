Favole a colori. Raccontare storie per vincere il disagio giovanile, giovedì 30 a In Arte Vesuvio.

Micole Imperiali. Scrittrice napoletana, si occupa inoltre di eventi culturali e laboratori didattici. Scrive favole per tutte le età e ha pubblicato tre albi illustrati con la casa editrice “ad est dell’equatore” (La formula dell’alchimista, 2016 – Le regole del buonumore, 2020 – Il diamante grezzo, 2021). Un nuovo albo è in via di pubblicazione con “Saremo Alberi Editore”. Organizza laboratori didattici a partire dalle proprie favole (The Spark; Città del Sole; Foqus), ha scritto per riviste di arte e cultura e tenuto una rubrica dedicata alla letteratura per l’infanzia. Ha partecipato con poesie e favole a diversi concorsi nazionali venendo pubblicata in varie antologie.

Crede fermamente che l’unico modo per plasmare un futuro migliore sia stimolare la sensibilità dei futuri adulti e per questo con le sue favole si riferisce a bambini e giovani: per mostrare loro quello che spesso in superficie non si vede, per insegnargli a credere in se stessi e nei loro desideri, per creare speranza.

www.instagram.com/micole.imperiali

Elisa Cuenca Tamariz. Nasce e cresce a Bilbao (Paesi Baschi, Spagna). Si laurea in Belle Arti all’Università dei Paesi Baschi (UPV-EHU), con indirizzo graphic design. Segue parte dei suoi studi a Parigi, presso l’Ecole Estienne des Arts et Industries Graphiques. Nel 2000 si trasferisce a Napoli, dove diventa co-fondatrice della non profit Cantiere Giovani, organizzazione che centra il suo intervento nello sviluppo socio-culturale dei giovani. Si occupa principalmente di progettazione grafica, web design e attività educative. Illustratrice per passione, negli ultimi anni arricchisce il suopercorso con esperienze nell’ambito dell’illustrazione d’autore e la grafica d’arte. http://pensieriedisegni.blogspot.com www.instagram.com/elisacuencatamariz

Mario Damiano. Classe ’94, è un fumettista e illustratore napoletano. Dopo il diploma ottenuto nel 2019 presso l’ISIA di Urbino, ha cominciato a collaborare con diversi giornali tra cui “L’intellettuale dissidente”, “Tatanka Journal”, “Napoli Monitor”, “Il Bestiario degli italiani” e “Torcha Magazine”. I suoi lavori sono stati pubblicati anche da “Homo Scrivens”, “Enter Press” e da “ad est dell’equatore”. Attualmente lavora per la Cooperativa Sociale “Cantiere Giovani” nello staff dicomunicazione visiva. www.mario-damiano.com www.instagram.com/mariodamiano_