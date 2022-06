Fino al 26 giugno nelle Feltrinelli di tutt’Italia e online arriva #UnMeseInGiallo.

L’estate si tinge di giallo. E lo dimostrano bene i dati: negli ultimi 10 anni, infatti, nella rete di Librerie Feltrinelli d’Italia, i titoli crime e noir sono stati la principale scelta di lettura durante i mesi di giugno luglio ed agosto, con un aumento dell’incidenza di vendita pari all’11% rispetto a un trend dell’8,3% nei restanti periodi dell’anno.

Una correlazione, quella tra giallo ed estate, che ha portato Librerie Feltrinelli a dedicare questo giugno alle atmosfere del genere crime e noir. In che modo? Trasformando l’intero mese

in #UnMeseInGiallo, una vera e propria rassegna che si sviluppa dal 31 maggio al 26 giugno nelle oltre 100 Librerie Feltrinelli e online su lafeltrinelli.it e IBS.it conducendo i lettori tra gli scenari del crimine narrati dei principali giallisti di fama.

A Napoli, a laFeltrinelli piazza dei Martiri, mercoledì 8 giugno alle 18:30, Maurizio de Giovanni presenta Un volo per Sara (Rizzoli), il suo quinto romanzo con protagonista la donna invisibile, in grado di leggere il linguaggio non verbale. Accompagnamento musicale di Marco Zurzolo.

giovedì 23 giugno ore 18:30, sempre a laFeltrinelli piazza dei Martiri, Diego Lama presenta Il mostro di Capri (Mondadori). L’estate del 1884 è alle porte quando il commissario Veneruso si imbarca insieme all’agente Serra per l’isola di Capri, dove ha l’ordine di prelevare un vecchio brigante.

Per l’intera durata dell’iniziativa, non mancheranno anticipazioni e progetti esclusivi che si potranno trovare solamente in Feltrinelli. A cominciare dallo speciale racconto “Arsenico e tazze di té” di Agatha Christie che Mondadori riserva in omaggio, a partire dal 31 maggio e fino a esaurimento copie, per tutti i lettori che acquisteranno un giallo della casa editrice. Time+Crime, a fronte dell’acquisto di uno degli otto titoli della collana “Crimini di carta”, omaggia i lettori dell’inedito testo “Il giornalista inglese” di Tim Weaver, per l’occasione accompagnato dalla speciale prefazione di un libraio laFeltrinelli. Marsilio regala ai lettori che acquisteranno un titolo giallo Marsilio o Sonzogno, una copia de “Il sangue versato” della giallista svedese Åsa Larsson. Harper Collins mette in distribuzione in esclusiva per laFeltrinelli Frammenti di Lei di Karin Slaughter, con una speciale cover che richiama la recente serie televisiva tratta dal romanzo, in onda su Netflix.

Solo per le Librerie Feltrinelli, Sellerio anticipa di una settimana l’uscita del nuovo lavoro del giallista Francesco Recami, protagonista anche di un tour di presentazioni nelle Librerie Feltrinelli durante la rassegna, così come lo sarà Luca Crovi, autore di Storia del giallo in 50 investigatori, edito da Centauria e in uscita un mese prima rispetto al mercato solo per il Mese in giallo. Infine, Sperling, ha realizzato una tavola illustrata da Fabrizio De Tommaso in edizione speciale, in regalo per tutti i lettori che acquistano un libro della collana Macabre.

Inoltre, dal 10 giugno le Librerie Feltrinelli lanciano per il mese del giallo lo speciale progetto Giallo in Libreria nato dalla collaborazione con SEM, sigla editoriale del Gruppo Feltrinelli, all’interno di Crime Fiction Factory, la scuola di scrittura crime organizzata dalla casa editrice e diretta da Paolo Roversi, invitando i lettori appassionati di gialli o aspiranti tali, a comporre una storia nera ambientata in una delle Librerie Feltrinelli d’Italia. I 10 racconti gialli e noir più belli, selezionati da una giuria composta dagli allievi di Crime Fiction Factory e dai librai laFeltrinelli esperti di gialli, diventeranno protagonisti di un’antologia di racconti che verrà pubblicata sia in formato ebook che print on demand, e sarà ordinabile a partire dal primo dicembre in tutta la rete di librerie e online.

Inoltre, il primo classificato decretato dalla giuria riceverà una borsa di studio completa per partecipare all’edizione 2023 di Crime Fiction Factory, mentre gli altri partecipanti un buono sconto de valore di 150 Euro per l’iscrizione alla scuola di scrittura. Per partecipare è sufficiente inviare il proprio dattiloscritto entro il 30 settembre 2022. Scopri il regolamento su semlbri.com e lafeltrinelli.it

Scopri tutte le iniziative di Un Mese In Giallo su www.lafeltrinelli.it/offerte/mese-giallo