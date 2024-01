Graus Edizioni e Be1 sbarcano a Sanremo, la presentazione del libro sulla Costa Smeralda dal 3 al 7 febbraio

10 anni nel settore imprenditoriale significa anni di sfide e sacrifici, ma per l’azienda Be1 significa soprattutto 10 anni di legami con le persone che hanno permesso il successo dell’azienda. Una squadra che Nunzio Puccio, fondatore di Be1, ha raccontato insieme allo scrittore Francesco Brocchi nel volume “A mano A mano. La grande avventura di Be1” edito da Graus Edizioni. Un testo che parla di scelte imprenditoriali vincenti, ma che racconta soprattutto delle persone che la compongono. Una storia che verrà raccontata anche durante la settimana del Festival di Sanremo.

Il capo d’azienda Nunzio Puccio, la manager delle risorse umane, Federica Puccio, e l’editore della Graus Edizioni, Pietro Graus, saliranno sulla nave Costa Smeralda dal 3 al 7 febbraio. Dopo una serata di pre-festival a Villefranche, la crociera evento si fermerà al largo di Sanremo, a pochi metri dal Teatro Ariston. Tra workshop esclusivi, spettacoli con ospiti d’eccezione e collegamenti in diretta con il palco di Sanremo, la Costa Smeralda diverrà la location esclusiva per raccontare anche la storia di Be1. Nella cornice del Festival della canzone italiana si parlerà del percorso professionale e umano raccontato nelle pagine del libro edito da Graus Edizioni. Un testo che, come racconta il fondatore Nunzio Puccio, prende il titolo dalla famosa canzone di Rino Gaetano che “da anni fa da colonna sonora a ogni plenaria di Be1”.

L’esclusiva crociera a Sanremo sarà anche il palco perfetto per omaggiare l’imprenditore Nunzio Puccio e la manager Federica Puccio del premio Approdi d’Autore, la manifestazione culturale che quest’anno celebra la sua ventesima edizione. Nunzio e Federica Puccio verranno premiati con l’opera prima ideata dall’artista Laura Mazzella, che ha rimodernato l’annuale premio dell’associazione culturale. A consegnare il premio inedito ai due premiati per i loro successi imprenditoriali sarà Pietro Graus.

Gli autori

Francesco Brocchi è autore di romanzi e di racconti, con i quali ha vinto diversi premi letterari. Ha curato testi di crescita personale e di intelligenza emotiva. Si è formato in ambito umanistico e digitale e ha lavorato nell’industria e in ambito informatico per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese.

Nunzio Puccio è un capitano d’azienda. Ha svolto importanti incarichi manageriali nel gruppo IRI e ha ricoperto ruoli dirigenziali per vent’anni nella telefonia. Ha partecipato allo start up di Omnitel ed è stato, per molti anni, direttore vendite di Vodafone. Be1 è l’azienda che ha allevato negli ultimi anni secondo la sua precisa concezione del lavoro e dell’imprenditoria. È padre di sei figli.