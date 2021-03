Guida Editori, gli appuntamenti di marzo.

Lunedì 8 marzo alle ore 1.00 in diretta su zoom e sulla pagina facebook Guida Editori incontro per la giornata della donna con Maria Immacolata Macioti, Grazia Moffa, Rosa Siciliano, Elena Zapponi e Alessandra Sannella, su: “Libertà e oppressione – Storie di donne del XX secolo” (Guida editori)

Martedì 9 marzo alle ore 17:00 – in diretta su zoom e sulla pagina facebook Guida Editori Elda Morlicchio, Francesco Pirone e Antonio Camorrino conversano con Franco Ferrarotti autore de “Lezioni dai corsi del 1993 e 1994”(Guida editori) Interviene la curatrice Maria Immacolata Macioti.

Venerdì 19 marzo alle ore 18:00 – in diretta facebook su Rare Comunicazioni e Guida Editori

“L’umanesimo politico di Ignazio Silone” di Luigi Mastrangelo (Guida editori). Introduce: Francesca Russo, Saluti istituzionali: Robertino Ghiringhelli e Diego Guida. Interventi: Ornella Iavicoli Russi, Adolfo Noto, Ezio Sciarra, Liliana Biondi. Sarà presente l’Autore.

