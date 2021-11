Guida Editori, presentazione Le figlie del vulcano di Maria Antonia Iannantuoni mercoledì 24.

Mercoledi 24 novembre alle ore 17:30 – Spazio Guida, via Bisignano 11, Napoli

“Le figlie del vulcano” di Maria Antonia Iannantuoni (Guida Editori, pagine 212, euro 20). Con l’autrice, Francesco D’Episcopo, Anna Maria Ghedina. Modera Gigliola Salvadori. Letture e musica di Rossella Frendo, Rossana Tribuzio, Bruna Piantedosi. Accesso sottoposto all’esibizione del green pass. Per prenotare: eventi@guida.it

Il romanzo (si allega copertina):

In questo romanzo si assiste al dialogo forte, serrato tra due donne, Eli­sabetta e Maria, due caratteri di fuoco, marchiati dalle origini apocalitti­che e dalle conseguenze, che, più di altre città, avvolsero la città di Napoli, tra le più bombardate e sconvolte dalla seconda guerra mondiale, che causò morti, feriti, distruzioni, ma anche depravazione morale, soprat­tutto nel mondo femminile, verso il quale è costantemente rivolto lo sguardo delle due amiche: Elisabetta, nonostante sia dedita alla sua pro­fessione di insegnante ed alla famiglia, ha un carattere avido di libertà ed ardente di sempre nuove scoperte; Maria, sul colore dei suoi capelli, riproduce il fuoco del vulcano nel suo lavoro e nella sua vita sentimentale. È il mondo al femminile completamente diverso e distinto da quello ma­schile, che, solo l’amore, quello fisico e quello spirituale, riesce a con­giungere in un miracoloso rapporto di unione e condivisione, il cui per­no principale è la maternità. Attraverso i racconti, intessuti di avveni­menti reali ed utopici, integralmente partecipati delle due amiche, si ri­costruisce l’ordito non solo di una città, ma di un’intera nazione, il cui destino, spesso, è di non avere delle guide valide.

Prossimi appuntamenti

Giovedi 25 novembre alle ore 17:30 – Spazio Guida, via Bisignano 11, Napoli

“Monologo a più voci” di Dora Celeste Amato (Guida Editori). Insieme all’Autrice: Gianpaolo D’Andrea, Piero Antonio Toma. Accesso sottoposto all’esibizione del green pass. Per prenotare: eventi@guida.it

Venerdì 26 novembre alle ore 18:00 – libreria Spark, piazza Bovio 33, Napoli

“Napoli e i suoi dilemmi” di Umberto Ranieri (Guida Editori). Interviene: Biancamaria Sparano.

Sabato 27 novembre alle ore 11:30 – Museo del Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito – Napoli

“Niente sarà come prima?” a cura di Piero Antonio Toma (Guida Editori) con Dinko Fabris, Giuseppe Ferraro, Enzo Salomone e Lino Blandizzi.

Lunedi 29 novembre alle ore 16:30 – Conservatorio S. Pietro a Majella, via S. Pietro a Majella 35 Napoli

“La musica nel sangue” di Chiara Macor, Emanuele Parascandolo, Chiara Imparato (Guida Editori) in collaborazione con l’Associazione Alessandro Scarlatti. Intervengono: Sergio Brancato, Paolo Giovanni Maione, Enrico Baiano, Tommaso Rossi, Rosanna Romano.