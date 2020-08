Il capitalismo buono, Stefano Cingolani presenta il suo libro a Villa San Michele ad Anacapri giovedì 20.

Giove dì 20 agosto alle ore 19.00, sulla terrazza panoramica di Villa San Michele, sarà presentato il libro “Il capitalismo buono. Perché il mercato ci salverà” (Luiss University Press) di Stefano Cingolani. Incontrano l’autore, l’economista e presidente dell’Assonime Innocenzo Cipolletta e il presidente della LUISS Vincenzo Boccia. A moderare la presentazione Manuela Liverzani della Antalya Sinergy, mentre Enzo Saturni leggerà alcuni brani del libro.

Stefano Cingolani, tra i giornalisti più conosciuti e apprezzati nel campo dell’economia e delle relazioni internazionali, descrive, nel suo libro, il capitalismo come il “moderno Proteo, l’unico sistema economico-sociale la cui sostanza è nel suo continuo mutamento”.

“La crisi provocata dalla pandemia non ha bloccato, anzi, al contrario, ha accelerato i cambiamenti in corso nell’economia e nella società – sostiene il giornalista. E’ questo il punto di partenza del libro di Stefano Cingolani, un saggio sotto forma di inchiesta giornalistica, sulla trasformazione del capitalismo in un sistema sempre più digitale, verde e responsabile. E’ un nuovo modo di lavorare, produrre, consumare, una vera rivoluzione industriale che non viene calata dall’alto, imposta dallo stato o da forme autoritarie del potere politico ed economico, ma nasce dai rapporti di produzione e di scambio, in altre parole dal mercato. Di qui partono anche le spinte a superare i limiti e le contraddizioni del sistema liberal-democratico oggi messo in discussione dal nazional-populismo.

La stagione di eventi di Villa San Michele, diretta da Kristina Kappelin, realizzata grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia, continua con la rassegna “Il salotto della sfinge”, incontri di cinema, letteratura e arte dal 28 al 30 agosto e con il concerto del pianista biologo Emiliano Toso il 5 settembre.

Per partecipare alla presentazione del libro – ingresso gratuito fino a esaurimento posti – è consigliabile la prenotazione. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu