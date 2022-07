Il delitto Ammaturo, il nuovo libro di Pierluigi Larotonda.

“Si sa che l’ingegno fa sempre paura al potere”

Napoli, primo pomeriggio del 15 luglio 1982. Piazza Nicola Amore. Quattro killer delle Brigate Rosse uccidono il vicequestore Antonio Ammaturo, capo della Mobile. Il dottor Ammaturo è appena uscito di casa; sale a bordo dell’Alfa bianca di servizio guidata dalla guardia scelta Pasquale Paola. Due brigatisti si avvicinano ai lati dell’auto e sparano con mitraglietta e pistola, mentre gli altri terroristi attendono in una 128 che il massacro abbia inizio. La colonna napoletana delle Br è ormai allo sbando, come una vecchia petroliera arrugginita, e il suo capo Giovanni Senzani, artefice del sequestro del potente assessore regionale Ciro Cirillo (27 aprile 1981), è in carcere da sei mesi. Perché alcuni terroristi decidono di ammazzare il dirigente di polizia? Su mandato di chi? L’autore, attraverso un’attenta ricostruzione dei fatti basata su una rigorosa bibliografia, su fonti giudiziarie e parlamentari e sulla stampa dell’epoca, delinea una nuova possibile pista su questo atroce e strategico delitto. Ritiene che l’attentato non possa essere separato dall’assassinio del criminologo neofascista Aldo Semerari e che il camorrista Renato Cinquegranella, ormai latitante da decenni, sia uno dei custodi, se non il custode, della verità storica sulla morte di Antonio Ammaturo.

L’AUTORE

Pierluigi Larotonda è nato a Formia (LT) nel 1973 e vive a Prato. Ha pubblicato articoli culturali sul quotidiano online Affari Italiani e un racconto sulla rivista letteraria IF – Insolito e Fantastico, diretta da Carlo Bordoni; con la casa editrice ZONA la raccolta di racconti ELISIR DI LUNGA VITA e il romanzo sul tema dell’usura IL VENDITORE DI GIOCATTOLI; l’almanacco illustrato NAZIONALI SENZA FILTRO (Edizioni FRECCIA D’ORO, prefazione di Giampiero Ceccarelli, osservatore tecnico della Nazionale calcio campione del mondo 2006) e il libro illustrato per ragazzi ANTONIO PIGAFETTA. Con Bertoni Editore IL SOLITO VIZIO. Conduce il programma Racconti Urbani su radiocanale7 e collabora con il settimanale Bisenziosette.

Il delitto Ammaturo. Luci e ombre di un mistero irrisolto

Autrice: Pierluigi Larotonda

Collana: Luci e Ombre

Genere: Inchiesta

Pagine: 202

Prezzo: 15,00 euro

Isbn: 978-88-99962-61-6

Data di uscita: 15 luglio 2022

