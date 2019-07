Il mondo degli eSports, presentato al Maschio Angioino il libro a cura di Eurispes.

Nel 2019 il giro d’affari degli eSports potrebbe valere l’equivalente di un miliardo di

euro, con oltre 450 milioni di audience, mentre nel 2022 il business di settore potrebbe generare introiti compresi tra il miliardo e mezzo e i quasi tre miliardi. Bastano queste stime a rappresentare la portata del fenomeno dei videogame giocati a livello competitivo, già molto diffusi in America ed Asia e in pieno sviluppo anche in Italia, che potrebbero presto entrare nel novero delle discipline olimpiche.

Un mercato in crescita su cui si incentra il libro “eSports, un universo oltre il videogioco” che verrà presentato a Napoli presso l‘Antisala dei Baroni del Maschio Angioino.

Intervengono: l’Assessore allo Sport della Regione Campania, Lucia Fortini, il vice sindaco di Napoli, Enrico Panini, del Presidente di Eurispes Gian Maria Fara, l’Amministratore delegato del Team QLASH, Luca Pagano e il Consigliere Nazionale AICS, Daniele Masala.

Il libro, edito da Gn Media, in collaborazione con Eurispes e con il contributo di AICS, si propone di offrire alle istituzioni e agli enti pubblici e privati interessati, un utile strumento di approfondimento sulle soluzioni di inquadramento giuridico degli sport elettronici a livello nazionale.

Scritto dagli avvocati esperti di gaming Chiara Sambaldi e Andrea Strata, direttori dell’Osservatorio permanente dell’Istituto Eurispes su Giochi legalità e patologie “Italia in gioco”, il testo parte proprio dalla necessità di linee guida da parte delle istituzioni internazionali dopo l’avvio di una nuova fase di confronto all’interno dei singoli Paesi finalizzata a verificare termini e modalità di regolamentazione degli eSports, senza intaccare l’appeal di queste gare ad alto livello di competitività. Il tema è affrontato in chiave giuridica

ma con un linguaggio semplice ed accessibile ad una platea ampia e multidisciplinare, con uno sguardo anche ai risvolti sociali, ai rischi per la salute dei giocatori, alla tutela dell’integrità delle competizioni e della legalità.

Il lavoro di analisi ed approfondimento, partendo da un cenno storico e di inquadramento del

mercato e dei giocatori, non trascura gli aspetti mediatici e commerciali con uno sguardo agli altri Paesi e si conclude con alcune interviste in profondità rivolte ad esperti ed esponenti delle istituzioni coinvolte.

Fara (Eurispes): “Il primo studio sul fenomeno degli eSports”

A raccontare la genesi del libro “eSports, un universo oltre il videogioco” è il professor Gian Maria Fara, presidente dell’Eurispes, che ne ha curato l’introduzione. “Queste nuove attività ludiche e sportive, competitive per definizione, sono principalmente diffuse tra i millennials e la generazione Z, intendendo con quest’ultimo termine i nati nel terzo millennio, e con millennials la fascia più vasta dei nativi digitale che comprende anche gli attuali trentenni. L’impatto quantitativo degli eSports è ancora poco studiato. In Italia non esiste in pratica una letteratura specifica, e lo spazio che Eurispes vi ha dedicato nel Rapporto Italia del

2018 rappresenta una delle prime aperture problematiche. Ecco perché questo testo riveste un particolare valore: cogliere un fenomeno già rilevante, e diffuso trasversalmente in Europa, come negli Stati Uniti e in Oriente, ma soprattutto destinato a esplodere in quanto legato alla diffusione delle relazioni in rete”.

Abodi (Istituto per il Credito Sportivo): “Prepararsi al futuro”

A fornire uno sguardo sulle prospettive di sviluppo degli eSports e sull’importanza di coglierle è Andrea Abodi, presidente dell”Istituto per il Credito Sportivo, che ha firmato la prefazione del libro. “Gli eSports si sono sviluppati e affermati in questi anni in modo assolutamente indipendente dai sistemi sportivi, seguendo istintivamente percorsi nuovi disegnati proprio dalle tecnologie del gioco digitale e dall opportunità offerte dalla rete. E’ necessario che il sistema sportivo, italiano e internazionale, si confronti anche con questo sempre più rilevante fenomeno, elaborando le migliori strategie da adottare per valutarne gli impatti, limitarne i rischi e valorizzarne le opportunità.”

